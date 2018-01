Paulistão: briga nas duas pontas A última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista vai ser realizada do jeito que o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Eduardo José Farah, queria. Haverá duas disputas acirradas. Uma pela classificação às semifinais - no caso a quarta e última vaga - e outra para fugir do rebaixamento. No entanto, o dirigente teve de voltar atrás em uma decisão que, no início da competição, considerava inalterável: a submissão da tabela aos interesses da tevê. Leia a íntegra no Estado