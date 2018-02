Paulistão: cadastro de torcidas organizadas em ritmo lento Por enquanto, os estádios do Campeonato Paulista não terão um setor especial para as torcidas organizadas, conforme anunciou anteriormente a Federação Paulista de Futebol. Isso porque apenas 1.200 torcedores têm, hoje, o Cartão do Torcedor, documento necessário para a entrada no local específico para os uniformizados. Somente a Gaviões da Fiel, maior organizada corintiana, conta com 15 mil associados, afirma o coronel Marcos Marinho, diretor de Segurança da FPF. "Fizemos apenas 100 cadastros por dia. É muito pouco", admitiu. O trabalho foi prejudicado porque os equipamentos prometidos pelo Ministério do Esporte sequer foram licitados. Desta maneira a entrada de pessoas nos estádios com roupas alusivas às torcidas continua proibido, exceto para os torcedores que conseguiram se cadastrar.