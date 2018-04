Paulistão começa com jogos às 11h A ausência dos grandes clubes no Campeonato Paulista da Série A-1 é a principal novidade nesta abertura de temporada, que começa neste domingo cedo, às 11h00, com seis jogos. Ainda não se sabe como os torcedores do interior vão reagir diante da falta dos craques e dos duelos tradicionais entre os "grandes" e "pequenos" do Estado. Se depender dos clubes, a competição será um sucesso. A principal motivação é de que o campeão da Série A-1 vai garantir uma vaga no Rio-São Paulo de 2003. Além disso já estará classificado para o "Supercampeonato" ao lado dos três melhores paulistas no Rio-São Paulo deste ano para decidir quem fica com o título paulista. Outro fator positivo é a rivalidade entre as principais cidades, como Santo André, Americana, Rio Preto e Itu. O regulamento é simples: os 12 participantes se enfrentam em turno e returno. O último colocado será rebaixado e o penúltimo ainda passará por uma repescagem com o vice-campeão da Série A-2. A FIFA proibiu a arbitragem dupla e os jogadores serão suspensos, automaticamente, a cada cinco cartões amarelos. Os pênaltis para a disputa do ponto extra também estão abolidos. Na rodada inaugural o jogo entre América e União São João será transmitido, ao vivo, pela ESPN Brasil. América x União São João - Vão abrir o Paulistão 2002 com muita festa e sob as lentes da ESPN Brasil, que vai mostrar o jogo ao vivo para todo o país. O América é um time experiente, comandado pelo estrategista técnico Cilinho. O União São João também não fica atrás em experiência, com as escalações de dois jogadores de 36 anos: o volante Pintado, ex-São Paulo, e o atacante João Paulo, ex-Guarani. Botafogo-SP x Rio Branco - Ainda inconformado com sua exclusão repentina do torneio Rio-São Paulo, o Botafogo estréia na Série A-1 com um time bastante modificado, mas preocupado em mostrar que a recém-criada Liga Rio-São Paulo cometeu um grande equívoco . O técnico Nicanor de Carvalho Júnior ainda não terá todos os reforços à sua disposição, como o meia Alexandre Gaúcho, ex-Flamengo, que não teve sua documentação regularizada. O Rio Branco é um time forte tecnicamente, bem dirigido por Zé Teodoro e que entra na competição para lutar pelo título. "Ainda nos falta ritmo de jogo", afirma, preocupado, Zé Teodoro. Internacional x Portuguesa Santista - São dois times que entram na competição despreparados. A Internacional iniciou a formação do time um pouco mais cedo, mas a Santista demorou muito para escolher seus jogadores. A falta de planejamento poderá refletir na campanha dentro do Paulistão, que rebaixará o último colocado e deixará o penúltimo na repescagem com o vice-campeão da série A-2. Inter e Portuguesa, dois times novos, não inspiram confiança. Juventus x Ituano - O Juventus tenta valer o fator campo para começar o Paulistão com o pé direito. A base do time é a mesma que teve boa participação na Copa do Interior. O Ituano, embora tenha uma boa estrutura, ainda é um time em formação e pode sofrer pela falta de entrosamento. O Juventus é um clube tradicional, que nunca se preocupou em buscar títulos. A realidade do time de Itu, agora, não é diferente porque é administrado pelo empresário Oliveira Junior, mais preocupado em ganhar dinheiro do que alegrar a torcida. Matonense x Mogi Mirim - O folclórico presidente da Matonense, Antonio Aparecido Galli, está apostando que seu time vai lutar pelo título da Série A-1. Tanto que exige uma vitória já na estréia contra o Mogi Mirim, neste domingo, em Matão. O técnico Fito Neves pode escalar a base que vinha participando dos treinamentos. O Mogi Mirim, dirigido por Adilson Baptista, vai tentar na base da raça e muita marcação impedir o sucesso do adversário. O veterano meia Válber ainda não fará sua estréia. União Barbarense x Santo André - Depois de oito meses interditado por falta de segurança, o estádio "Antônio Lins Guimarães", do Barbarense, é liberado para sua torcida. Reformas para garantir a segurança dos torcedores foram realizadas pela diretoria, que agora espera contar com o apoio de sua torcida para vencer o Santo André. O time do ABC é um dos que mais investiram para esta Série A-1. Além de ter alguns jogadores experientes como Gilson Batata e Dinei, o time conta com o matreiro técnico Luiz Ca rlos Ferreira, conhecido por ser "rei do acesso". Humilde, Ferreira divide os elogios: "Ninguém vence no futebol sozinho. Meus times sempre foram muitos bons".