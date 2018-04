Paulistão da A-2 tem três líderes; Guarani vence a primeira

O Campeonato Paulista da Série A-2 tem, ao final da segunda rodada, três líderes. Neste domingo, Noroeste e Linense venceram suas partidas e se juntaram ao União São João, que havia ganhado no sábado, na primeira colocação com seis pontos cada e 100% de aproveitamento até agora.

Em Bauru, o Noroeste não encontrou dificuldades para vencer o União Barbarense por 3 a 1. Todos os gols saíram no primeiro tempo e o destaque do jogo foi o atacante Zé Carlos, que balançou as redes duas vezes. Doda fez o terceiro do Noroeste e Izaías descontou.

Já o Linense conseguiu sua segunda vitória na competição em São José do Rio Preto. Contra o América, no estádio Benedito Teixeira, a equipe de Lins ganhou por 3 a 1 e teve o centroavante Fausto como grande destaque por ter marcado dois gols - um deles de pênalti. Alessandro Cambalhota anotou o terceiro e Éder fez o dos donos da casa.

Outro destaque da rodada ficou por conta do Guaratinguetá, que atropelou o Grêmio Osasco. O time do Vale do Paraíba goleou por 5 a 0, em casa, com todos os gols marcados no segundo tempo. Com a vitória, ocupa a quarta colocação, com quatro pontos, enquanto que a equipe da Grande São Paulo é a lanterna com duas derrotas.

Após perder para o Osvaldo Cruz na estreia, o Guarani conseguiu a reabilitação e venceu o São Bento por 3 a 1, em Campinas. Ricardo Xavier - duas vezes - e Fabinho marcaram para o time campineiro, enquanto Pablo descontou para o de Sorocaba.

A terceira rodada da Série A-2 paulista será realizada no meio de semana, com oito jogos na próxima quarta-feira e mais dois na quinta.

RESULTADOS DA 2.ª RODADA

Sábado

São Bernardo 0 x 0 Pão de Açúcar

União São João 2 x 0 Atlético Sorocaba

Marília 0 x 1 Catanduvense

Domingo

América 1 x 3 Linense

Flamengo 1 x 0 Votoraty

Guaratinguetá 5 x 0 Grêmio Osasco

São José 0 x 0 Osvaldo Cruz

Noroeste 3 x 1 União Barbarense

Guarani 3 x 1 São Bento

Taquaritinga 1 x 1 Rio Preto