Paulistão de 2008 promete ser um duelo de treinadores

Com quatro dos principais técnicos do Brasil - Vanderlei Luxemburgo, Muricy Ramalho, Mano Menezes e Emerson Leão -, começa no dia 16 de janeiro o Paulistão, maior e mais rico torneio estadual do Brasil. A expectativa em torno da competição é enorme, principalmente pelos comandantes dos grandes clubes: Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. A maior dúvida é o comportamento do Corinthians, agora nas mãos de Mano Menezes. O técnico, venerado no Sul, terá sua primeira oportunidade de mostrar serviço num clube paulista. Mas a tarefa não será fácil: Mano tentará reerguer uma equipe abalada pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas com uma torcida fiel e fanática que promete continuar incentivando sem parar. Além de Mano Menezes, o Corinthians já se reforçou com os zagueiros Suárez (ex-Unión San Felipe, do Chile), Valença (Náutico) e Chicão (Figueirense), o meia Rafinha (São Bernardo) e os atacantes Lima (Atlético-PR), Acosta (Náutico) e Germán Herrera (Gimnasia, da Argentina). O Palmeiras também mudou de técnico: dispensou Caio Júnior e trouxe Vanderlei Luxemburgo, que estava no Santos. Com o treinador mais caro do País (R$ 500 mil mensais), a diretoria acredita que o projeto de parceria com a Traffic estará em boas mãos. Luxemburgo terá até R$ 40 milhões de um fundo criado pela agência de marketing esportivo para investir em contratações. Por enquanto, o único reforço é o atacante Alex Mineiro, que estava no Atlético-PR. A principal contratação dos clubes paulistas é mesmo Adriano, do São Paulo. O atacante foi emprestado pela Inter de Milão até o começo de julho. Mas o foco são-paulino é a Libertadores - o Paulistão ficará em segundo plano no primeiro semestre de 2008. Já o Santos, novamente sob o comando de Emerson Leão, deve apostar nas categorias de base. O bicampeão paulista terá em seu elenco vários garotos do time que conquistou recentemente o título estadual Sub-20. Outra boa novidade do Paulistão é a volta da Portuguesa, que conquistou o direito de disputar a elite paulista ao ser campeã da Série A-2 de 2007. A Lusa conta com bons valores como o atacante Diogo e o lateral Leonardo. No interior, destaque para o retorno do Guarani e a ascensão de Mirassol e Rio Preto.