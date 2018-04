Paulistão define confrontos do Campeão do Interior

SÃO PAULO - Além das semifinais do Paulistão, os resultados das quartas de final neste fim de semana determinaram os cruzamentos da disputa do título de Campeão do Interior. Três clubes que foram eliminados vão brigar pelo "prêmio de consolação": Ponte Preta, Botafogo e Penapolense - a exceção é o Palmeiras.

Agora, na disputa pelo título do Campeão do Interior, o Botafogo recebe o Penapolense e a Ponte Preta também joga em casa, contra o Linense, que terminou a primeira fase em nono lugar e não participou das quartas de final. Os confrontos serão em jogo único, para definir os dois finalistas.

Nas quartas de final, a Ponte Preta foi eliminada pelo Corinthians (4 a 0), o Penapolense caiu diante do São Paulo (1 a 0) e o Botafogo perdeu para o Mogi Mirim (6 a 0). Todos, no entanto, continuam na disputa do campeonato, agora atrás do troféu destinado ao Campeão do Interior.

O principal atrativo da disputa do Campeão do Interior no Campeonato Paulista é o prêmio de R$ 250 mil dado ao vencedor. Nas outras seis edições disputadas, o título ficou com Guaratinguetá (2007), Grêmio Barueri (2008), Ponte Preta (2009), Botafogo (2010), Oeste (2011) e Mogi Mirim (2012).