Paulistão elege Neymar craque e seleção do campeonato tem 6 corintianos

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira o resultado da eleição que promoveu para definir, entre outras premiações, a seleção deste Paulistão. Neymar, do finalista Santos, foi eleito o craque do campeonato, enquanto o Corinthians dominou o time ideal do torneio, com seis jogadores entre os 11 mais votados.

A seleção foi eleita por jornalistas de veículos de comunicação cujas cidades possuíam times participando deste Campeonato Paulista e conta com o lateral-direito Alessandro, o zagueiro Gil, os volantes Paulinho e Ralf, o meia Danilo e o atacante Guerrero como representantes da equipe corintiana.

O Santos, além de Neymar, teve Rafael como goleiro mais votado e foi o segundo time com mais atletas nesta seleção, que ainda traz o zagueiro Cleber, da Ponte Preta, o lateral-esquerdo Rodrigo Biro, do Penapolense, e o meia Jadson, do São Paulo.

Desta forma, a seleção do Paulistão 2013 após a votação promovida pela FPF foi a seguinte: Rafael; Alessandro, Gil, Cleber e Rodrigo Biro; Paulinho, Ralf, Jadson e Danilo; Neymar e Guerrero.

Dado Cavalcanti, do Mogi Mirim, foi eleito o melhor técnico do campeonato. Com apenas 31 anos de idade, ele surpreendeu ao levar o time até as semifinais, fase em que só foi ser eliminado pelo Santos nas cobranças de pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal. O Mogi ainda teve o meia Roni eleito o craque do Interior.

Rodrigo Biro, por sua vez, ganhou a disputa que elegeu a revelação deste Paulistão, depois de ter ajudado o Penapolense, estreante na elite estadual, a alcançar de forma surpreendente as quartas de final.

Curiosamente, a seleção e as outras premiações acabaram sendo definidas antes do término desta edição do torneio estadual, cujo segundo jogo da final será neste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, onde corintianos e santistas jogarão pela taça. Já o confronto de volta da decisão do Título do Interior, entre Ponte Preta e Penapolense, será neste sábado, às 18h30, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Seleção do campeontato

Goleiro – Rafael (Santos)

Lateral direito – Alessandro (Corinthians)

Zagueiro 1 - Gil (Corinthians)

Zagueiro 2 – Cleber (Ponte Preta)

Lateral esquerdo – Rodrigo Biro (Penapolense)

Volante 1 – Paulinho (Corinthians)

Volante 2 – Ralf (Corinthians)

Meia 1 – Jadson (São Paulo)

Meia 2 – Danilo (Corinthians)

Atacante 1 – Neymar (Santos)

Atacante 2 – Guerrero (Corinthians)

Técnico - Dado Cavalcanti (Mogi Mirim)

Revelação: Rodrigo Biro (Penapolense)

Craque do Interior: Roni (Mogi Mirim)

Craque do campeonato: Neymar (Santos)