Paulistão: Estádio de Sorocaba liberado O Estádio Municipal Walter Ribeiro, onde o São Bento irá mandar seus jogos pelo Campeonato Paulista de 2006, foi aprovado numa vistoria da Federação Paulista de Futebol (FPF). O Secretário de Obras e Infra-Estrutura Urbana de Sorocaba, José Antônio Bolina, informou que as reformas serão concluídas até o dia 12 de janeiro, quando o time fará sua estréia no estadual, contra o Santos. As obras no estádio foram marcadas por cenas marcantes, quando um caminhão basculante, carregado de piche, caiu sobre os vestiários e atingiu o jogador Júlio César, já recuperado de várias lesões corporais. Bragantino - O técnico Nicanor de Carvalho ganhou mais alguns reforços para o Paulistão. A diretoria confirmou o goleiro Felipe, do Vitória, o lateral-direito Murilo, do Atlético-PR, e o lateral-esquerdo Marcinho, ex-Rio Branco de Americana. O volante Marquinhos Bolacha, ex-Santo André, também assinou contrato. Noroeste - Após anunciar a contratação do atacante Rodrigo Tiuí, ex-Fluminense, a diretoria promete trazer o zagueiro Marquinhos e o atacante Bobô, ambos do Corinthians. O time da capital paulista ainda não manifestou interesse em liberá-los.