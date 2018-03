Paulistão feminino começa neste sábado O Campeonato Paulista Feminino de futebol começa neste sábado, com 16 equipes - o dobro de times do ano passado. Este ano os times participarão de cinco etapas, que serão disputadas de maio a novembro. Os destaques ficam para o Extra/Fundesport (Araraquara), campeão do ano passado, Santos, Uni Sant´anna e São Bernardo, vice-campeão de 2004. Confira os jogos da primeira rodada: Sábado (15h) - Sorocaba/PMS x São Paulo/FMU; Santos/Itanhaém x Ituano; e SME Marília x SEL São José dos Campos. Domingo (15h) - Extra/Fundesport x Uni Sant?anna; São Bernardo/GE x Botucatu; Nova Granada x Liga AA/Mackenzie. Sábado, 28/5 (15h) - Fundação/São Caetano x Juventus; Prefeitura de Cotia x Saad/Águas.