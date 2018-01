Paulistão: Ferroviária e Monte Azul lideram grupos na A-3 Confirmando o esperado equilíbrio de forças, dois jogos terminaram sem gols, neste domingo cedo, no complemento da primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3. Linense e XV de Piracicaba não marcaram no Grupo 2 e deixaram a Ferroviária na liderança. Pelo Grupo 3, Catanduvense e Votoraty também empataram, deixando o Monte Azul como líder isolado. Pelo Grupo 2, em Lins, Linense e XV de Piracicaba até que criaram chances de gols, mas as finalizações não ajudaram. O empate deu o primeiro ponto às duas equipes, que dividem a vice-liderança. A primeira posição é da Ferroviária, que, após a vitória do sábado, diante do Olímpia, por 3 a 2, fora de casa, tem 3 pontos. O Olímpia é o lanterna. Em Catanduva, pelo Grupo 3, Grêmio Catanduvense e Votoraty fizeram uma partida sem lances de emoção e as oportunidades de gols foram mínimas. Com um panorama assim, o resultado não poderia ser outro, a não ser o 0 a 0. Com o resultado, os times conquistaram o primeiro ponto nesta fase e dividem a vice-liderança. O Monte Azul segura a liderança, porque no sábado bateu fora de casa o São Bernardo, por 4 a 1, e tem três pontos. CAMPEONATO PAULISTA - Série A-3 Segunda fase - 1.ª rodada Sábado São Bernardo 1 x 4 Monte Azul Olímpia 2 x 3 Ferroviária Domingo Linense 0 x 0 XV de Piracicaba Grêmio Catanduvense 0 x 0 Votoraty Classificação Grupo 2 1.º - Ferroviária, 3 pontos; 2.º - Linense, 1; 3.º - XV de Piracicaba, 1; 4.º - Olímpia, zero. Grupo 3 1.º - Monte Azul, 3 pontos; 2.º - Catanduvense, 1; 3.º - Votoraty, 1; 4.º - São Bernardo, zero.