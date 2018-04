Paulistão garante a sobrevivência dos clubes pequenos do Interior

SÃO PAULO -Se não deu para ser campeão ou conseguir vaga em alguma das divisões do Brasileiro, pelo menos o Campeonato Paulista já valeu como balcão de negócios para muitas equipes do Interior. O legado financeiro vindo pela simples participação no Estadual garante a sobrevivência dos clubes pelo restante do ano.

Jogadores negociados, cotas de transmissão recebidas e patrocínio embolsado fazem as equipes terem certeza de que todo esforço foi válido para colocar os times em campo. Prova disso é que desde o fim da primeira fase da Série A-1, há quase um mês, pelo menos 30 atletas já se transferiram para clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Só do semifinalista Mogi Mirim, por exemplo, debandaram 11 atletas e mais o técnico Dado Cavalcanti.

O torneio acaba "punindo" a competência de quem fez uma boa campanha e o pacotão de saída dos times inclui também aqueles jogadores que retornam de empréstimos valorizados pelo que apresentaram ao longo do Campeonato Paulista. O mercado aquecido no Interior serve para ajudar a diversificar as receitas. “Os contratos de transmissão de TV correspondem a 70% do orçamento total do Campeonato Paulista e as vendas de jogadores nos obrigam a ficar constantemente de olho em peças de reposição”, disse o presidente do Penapolense, Nilson Moreira.

A busca por novas opções de faturamento se faz necessária porque o público ficou abaixo do esperado. Levantamento do Estado no boletim financeiro dos jogos divulgado pela Federação Paulista de Futebol mostra que 29% das 190 partidas da primeira fase deram prejuízo. As arquibancadas vazias fizeram os mandantes praticamente terem que pagar para colocar os jogadores em campo.

"Cada partida que fazemos em casa contra as equipes do Interior tem uma despesa fixa de R$ 15 mil. Só os exames de antidoping custam R$ 3 mil", explicou o presidente do Penapolense. Pequenas despesas se somam e abocanham o que poderia ser um lucro, mesmo que mínimo. "Cada segurança que preciso contratar para um jogo não sai por menos de R$ 50, por exemplo", contou o gerente de futebol do Oeste de Itápolis, Aparecido de Freitas.

OS GRANDES PAGAM

O time de Itápolis é um exemplo de como o interior depende dos grandes. Foram dez jogos do Paulistão na cidade e em sete deles o clube teve prejuízo. Mas somente a renda que teve ao receber como mandante Palmeiras e Santos já pagou o prejuízo do restante do calendário do semestre. Tal tendência, porém, não é vista como negativa. "Se criticarmos isso, estaremos reclamando de barriga cheia", disse o gerente de futebol do clube.

O que aconteceu com o Oeste foi comum a outros clubes. Do interior, apenas Botafogo, Linense, São Bernardo, Sorocaba e XV de Piracicaba não tiveram prejuízo em jogos como mandantes. O rebaixado Guarani, por exemplo, teve que arcar com R$ 22 mil só em um jogo. Receber o São Caetano com o público de 517 pessoas foi um golpe e tanto para o combalido cofre do clube campineiro.

Apesar de todos esses dados, os times do Interior terminaram o Estadual felizes. Nenhum deles fechou o balanço do campeonato no vermelho no quesito bilheteria. As longas 19 rodadas têm um ponto positivo e garantem que ao menos dois grandes vão visitar as equipes do interior. O prejuízo é evitado porque para essas ocasiões vale até mesmo dobrar o valor do ingresso.