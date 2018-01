Paulistão: Globo vai à Justiça A Rede Globo, por meio da assessoria de imprensa da Globo Esportes, confirmou que vai entrar na Justiça para tentar recuperar os direitos de transmissão dos jogos do Campeonato Paulista, em poder do SBT. Os advogados da emissora carioca estiveram reunidos hoje, mas ainda não há definição em relação à data para que uma ação contra a Federação Paulista seja impetrada em São Paulo. A Globo reivindica a retomada dos direitos baseada no contrato celebrado com a própria Federação no início do ano passado, que lhe garantiu a prioridade para que pudesse transmitir as partidas do torneio estadual. Alega ter aceito, dentro do prazo estabelecido, a exigência da entidade presidida por Eduardo José Farah de exercer o seu direito de preferência. "A TV Globo estava negociando com a Federação Paulista de Futebol a melhor forma de adequar as partidas dentro de sua grade de programação quando foi surpreendida com a notícia de que o SBT teria exclusividade para a transmissão do campeonato. A Globo enviou no dia 27 de dezembro de 2002, dois dias antes do prazo final, um documento aceitando as condições impostas pela federação. Houve até o comprometimento de se transmitir 22 partidas, e não 12 conforme desejava inicialmente a entidade paulista. No entanto, a intenção de se exibir jogos apenas aos sábados e domingos está mantida. No entanto, é público e notório que a TV Globo sempre buscou as demais emissoras com o objetivo de dividir a transmissão dos jogos de futebol, incluindo a Copa do Mundo. Não vem buscando exclusividade e sua principal preocupação é levar ao público o espetáculo que o esporte proporciona", afirmou a emissora carioca em comunicado. Apesar disso, a assessoria da Globo Esportes não soube informar se existe a possibilidade de uma conciliação com o SBT para a exibição do Paulistão. Negou-se a prestar informações sobre a venda das cotas para anunciantes. Também não esclareceu se o departamento jurídico trabalha com a possibilidade de obter medida liminar que impeça o início da competição. O presidente Eduardo José Farah negou ter recebido qualquer documento da TV Globo dentro do prazo estipulado (até 29 de dezembro passado). De acordo com a Federação Paulista, a emissora carioca não efetuou o pagamento dos R$ 12 milhões previstos em contrato e por isso perdeu a prioridade em relação aos direitos. Enquanto isso, o SBT já negociou cotas publicitárias com Casa Bahia, Pfizer, Fiat, Bradesco e Vale-Refeição.