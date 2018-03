Paulistão: ingressos à venda amanhã Os ingressos para a decisão do Campeonato Paulista entre Paulista e São Caetano, domingo, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, começam a ser vendidos nesta quarta-feira. Cada clube deve receber cerca de 15 mil bilhetes de um total de 39.623. O restante (9.623) será vendido em pontos localizados na cidade de São Paulo. O torcedor poderá adquirir também o ingresso via internet. Dos 39.623 bilhetes, 7.520 serão destinados a idosos, estudantes e professores da rede pública, que pagam meia-entrada. Tanto São Caetano como Paulista anunciam que irão se esforçar ao máximo para que todos os ingressos que foram para suas cidades sejam vendidos e a torcida possa apoiar o time na decisão no Pacaembu. Na primeira partida, o Paulista será o mandante do jogo. Portanto, a sua torcida família ficará no setor 1, onde serão colocados à venda 2.279 ingressos. A entrada será pelo portão 22. O torcedor família do São Caetano ficará no setor 14, com 2.283 lugares. A entrada vai acontecer pelo portão 21. Além dos postos de venda nos estádios Jaime Cintra, em Jundiaí, e Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, os ingressos podem ser adquiridos nos estádios do Pacaembu, Palestra Itália e Morumbi, na capital. O torcedor pode garantir sua entrada também pelo disque-ingresso pelo telefone (11) 2162-7250 ou ainda pela internet: www.ingressofacil.com.br. Outro locais de venda em São Paulo: nas Lojas Centauro no Shopping West Plaza, Shopping Center Norte, Shopping Aricanduva, Shopping SP Market, Shopping Eldorado e Ginásio do Ibirapuera.