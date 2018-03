Paulistão: ingressos com ágio de 200% Como todos os 80 mil ingressos para a final de Campeonato Paulista já foram vendidos, os cambistas estão fazendo festa no estádio do Pacaembu tentando vender entradas para a decisão entre Corinthians e Botafogo, neste domingo, no Morumbi. O ágio em relação ao preço estipulado pela Federação na bilheteria é de, em média, de 200%. O ingresso para as arquibancadas localizadas atrás do gol, cujo preço oficial era de R$ 10,00, sai por volta de R$ 25,00. Nas arquibancadas laterais o preço médio passa dos mesmos R$ 10,00 para R$ 30,00. As numeradas próximas do gol, vendidas nas bilheterias por R$ 15,00, saem agora por, aproximadamente, R$ 35,00 e nas laterais do campo entre R$ 50,00 e R$ 60,00. Os cambistas justificam o alto valor cobrado alegando que a procura por ingressos tem sido maior do que o normal. Segundo eles, como o Corinthians tem chances pequenas de perder o título depois de vencer a primeira partida da final por 3 a 0 e, por isso, o jogo promete ser tranqüilo, o que aumenta o interesse de muitas pessoas que não costumam ir aos estádios. O torcedor que apelar para os cambistas para acompanhar a decisão do Campeonato Paulista deve prestar atenção para não comprar ingressos falsos ou da primeira partida entre as duas equipes. O cartão magnético tem de vir com o nome do Botafogo após o nome do Corinthians.