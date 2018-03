Paulistão: ingressos estão à venda Os ingressos para os jogos de volta das semifinais do Campeonato Paulista estarão à venda a partir de hoje, em São Paulo (Morumbi, Pacaembu e Parque São Jorge), Santos, Campinas e municípios do ABC, e a Federação Paulista quer combater os cambistas. "Se um torcedor se sentir enganado por algum motivo quando for comprar seu ingresso, deve comunicar o fato aos fiscais vestidos com camiseta laranja ou ligar para o Departamento de Arrecadação da Federação (3660-7000), que tomaremos providências", alerta o presidente da FPF, Eduardo José Farah. No sábado passado, embora as bilheterias do Morumbi ainda tivessem ingressos, alguns torcedores foram aconselhados a procurar ingressos com os cambistas. "Determinamos que cada pessoa possa comprar, no máximo, três ingressos, para evitar a ação dos cambistas. Mas algumas vezes isso não é respeitado. Portanto, o ideal é comprar o ingresso com antecedência. No domingo, deveremos ter um público maior", aconselha Farah. No domingo, a FPF registrou a venda de 65 mil ingressos, sendo 10 mil de uma promoção da Rede Globo, que tem exclusividade nos direitos de transmissão do campeonato. "A torcida do Santos não marcou presença no domingo. No segundo jogo, isso deverá mudar. O Morumbi deve receber a lotação máxima", acredita o presidente. Farah ficou satisfeito com o público de Ribeirão Preto - 33 mil pessoas - e prevê que o segundo jogo entre Ponte e Botafogo leve um público de 19 mil pessoas ao Moisés Lucarelli, a capacidade total do estádio campineiro. O esquema de segurança adotado no Morumbi e no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, será repetido no domingo, com 50 homens da Fonseca?s Gang em Campinas e, outra vez, no Morumbi. "A chegada e saída de torcedores foi tranqüila nos dois jogos", justifica.