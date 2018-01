Paulistão já revelou grandes nomes do futebol brasileiro

O Campeonato Paulista é um dos Estaduais que mais revelam jogadores para o futebol brasileiro. Com a alteração no regulamento, dando maior espaço para as categorias de base, a tendência é que mais talentos apareçam nesta temporada. No passado, nem tão distante assim, alguns talentos que até hoje brilham saíram dos gramados do futebol do Estado.

+ Mudança no regulamento do Paulista abre espaço para novos talentos no estadual

Os dois principais jogadores da seleção brasileira, Neymar e Gabriel Jesus, começaram a chamar a atenção justamente no Paulistão. Hoje astro do PSG, Neymar começou a encantar o mundo em uma partida contra o Mogi Mirim, em 2009, quando foi titular pela primeira vez e já marcou um gol na vitória por 3 a 0 do Santos. Dali em diante, o menino não parou de subir, comandou o time alvinegro no título estadual do ano seguinte e deu sequência à sua brilhante carreira.

Quem também aproveitou o Paulistão para mostrar seu talento foi Gabriel Jesus. No Palmeiras, o menino começou a passar de promessa a realidade em 2015, encarando times do interior paulista. Em um jogo contra o São Bernardo, o técnico Oswaldo de Oliveira chegou a se irritar com um torcedor que ficava pedindo a entrada do atacante. Neste ano, o Palmeiras perdeu a decisão do Estadual para o Santos, mas viu o atacante ganhar experiência para a sequência da temporada.

Num passado mais distante, dezenas de outros grandes jogadores também iniciaram sua trajetória no Campeonato Estadual. Foi na decisão do Paulista de 88 que o atacante Viola, com apenas 18 anos, apareceu para o Brasil, ao marcar o gol que sacramentou o título alvinegro sobre o Guarani.

Outro grande jogador que brilhou no futebol paulista foi o atacante Muller. Revelado pelo São Paulo no Paulista, ele depois fez parte dos chamados Meninos do Morumbi, que fizeram sucesso na década de 80.

Os times do interior também foram responsáveis por revelar muitos talentos que se tornaram craques dentro e fora do Brasil. Como, por exemplo, Rivaldo, que saiu do modesto Mogi Mirim e chegou a ser eleito o melhor jogador do mundo de 1999. Luis Fabiano, Flávio Conceição, Marcos Senna, Amoroso, Luizão e Mauro Silva são outros exemplos de talentos que saíram do Paulistão.