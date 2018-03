Paulistão: Jogo da Série A2 é adiado A Federação Paulista de Futebol (FPF) alterou a data e o horário da partida entre Oeste e Guaratinguetá, que abre a 17.ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2, a penúltima da primeira fase. Originalmente, o jogo estava marcado para sexta-feira, às 20 horas, mas, atendendo a um pedido da diretoria do time de Itápolis, foi transferido para sábado, às 15 horas. O pedido do Oeste foi feito porque o time não briga mais pela classificação e estará apenas cumprindo tabela. Por isso, o clube decidiu economizar, evitando o jogo no período noturno, que geraria gastos com energia elétrica. No Guará, a mudança do horário foi bem aceita porque o time ganhou mais um dia para treinar. O time do Vale do Paraíba, lutando contra o rebaixamento no Grupo 2, precisa da vitória. Com isso, a 17.ª rodada da competição passa a ter cinco jogos no sábado e outros cinco no domingo. Confira como fica a rodada do final de semana: Sábado: 15 horas - Bragantino x Juventus; Oeste x Guaratinguetá; 16 horas - Araçatuba x Botafogo; 19 horas - São Bento x Flamengo; e 20h45 - Comercial x Taquaritinga. Domingo: 10 horas - Mirassol x Francana; Rio Preto x Bandeirante; 15 horas - Olímpia x Sertãozinho; Matonense x Taubaté; e 18h10 - Noroeste x Nacional.