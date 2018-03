Paulistão: mistério na decisão Mistério ganha jogo? Se isso for verdade, quem se arriscaria a um palpite para o Santos e Corinthians deste domingo, às 16 horas, no Morumbi? Afinal, os dois treinadores, Geninho e Wanderley Luxemburgo, resolveram esconder o esquema de seus times durante os treinos da semana e não dar nenhuma pista sobre a escalação. O tempo passa, mas nas decisões os métodos são os mesmos da época em que a bola era de "capotão". Por isso, ambos apelaram para o mesmo procedimento, para Mister M nenhum pôr defeito. Os rivais usam todas as armas para conquistar vaga na final do Campeonato Paulista. O Santos joga pelo empate e o Corinthians depende de vitória. No primeiro confronto houve igualdade por 1 a 1. Na outra semifinal, a Ponte Preta recebe o Botafogo, no Moisés Lucarelli. O time de Campinas precisa ganhar e o Botafogo se satisfaz com o empate. A decisão do título começa dia 20. Leia a íntegra no Estado