Paulistão pode ter 22 jogos anulados Depois da remarcação de 11 jogos do Campeonato Brasileiro pelo presidente do STJD, Luiz Zveiter, o Paulistão/2005 poderá ter o dobro de partidas anuladas ? foram 12 apitadas por Edílson Pereira de Carvalho e 10 por Paulo José Danelon. Mas, diferentemente do campeonato nacional, os confrontos do torneio estadual não voltarão a ser disputados. Se o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) optar pela anulação pura e simples das 22 partidas, o campeão continuará sendo o São Paulo. Mas o segundo colocado, no lugar do Corinthians, passa a ser o Santo André. O prêmio pelo vice-campeonato é de R$ 400 mil, que teria de ser repassado ao clube do ABC. Mas entre os rebaixados aconteceria uma mudança séria ? e é aí que está o maior problema. O Barbarense ficaria na primeira divisão e a Portuguesa Santista, que perderia sete pontos com a anulação dos 22 jogos, cairia para a Série A2. Nesta segunda-feira, o presidente do TJD, Naief Saad, e o presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, estiveram na sede da Polícia Federal e voltaram impressionados com as informações que receberam. ?Não podemos tomar a mesma decisão de Luiz Zveiter já que o Paulistão acabou e não há datas para remarcar os jogos. Portanto, temos que pensar em uma alternativa. A anulação é uma grande possibilidade?, admitiu Naief Saad. Marco Polo Del Nero disse que a partir de agora o caso ficará nas mãos do TJD, que já nomeou uma comissão de inquérito presidida pelo delegado Oswaldo ?Nico? Gonçalves. ?Vamos analisar caso a caso. A possibilidade de anulação de jogos existe?, revelou Nico. A FPF não pretende aumentar o número de times na Série A1 em 2006. O campeonato está previsto para 20 equipes. Mas tudo dependerá do Tribunal. Para Naief Saad, a possibilidade de mudar o rebaixamento e colocar mais clubes na primeira divisão também deve ser considerada. ?Acataremos o que o tribunal decidir?, garantiu Marco Polo Del Nero. Veja os 22 jogos apitados por Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon no Paulistão: 19/01 - 1ª rodada - Sorocaba 0 x 0 Santista - Danelon 22/01 - 2ª rodada - Paulista 4 x 1 São Caetano - Danelon 22/01 - 2ª rodada - Marília 1 x 0 Corinthians - Edílson 27/01 - 3ª rodada - Mogi Mirim 2 x 4 Santos - Edílson 02/02 - 4ª rodada - Ituano 1 x 0 Barbarense - Edílson 06/02 - 5ª rodada - Santista 1 x 0 Palmeiras - Edílson 10/02 - 6ª rodada - Santos 0 x 0 Guarani - Danelon 13/02 - 7ª rodada - Santos 3 x 0 Corinthians - Edílson 13/02 - 7ª rodada - Marília 2 x 2 Ituano - Danelon 23/02 - 9ª rodada - Corinthians 3 x 0 Ponte Preta - Danelon 27/02 - 10ª rodada - Ituano 1 x 4 Palmeiras - Danelon 06/03 - 11ª rodada - Palmeiras 3 x 1 Santos - Edílson 12/03 - 12ª rodada - São Caetano 2 x 2 Inter de Limeira - Edílson 12/03 - 12ª rodada - Guarani 1 x 1 Sorocaba - Danelon 19/03 - 13ª rodada - Santista 1 x 0 Santo André - Danelon 20/03 - 13ª rodada - Sorocaba 0 x 2 Portuguesa - Edílson 23/03 - 14ª rodada - América 4 x 1 Palmeiras - Edílson 31/03 - 16ª rodada - Guarani 0 x 2 Corinthians - Edílson 03/04 - 17ª rodada - Santista 0 x 1 União São João - Danelon 09/04 - 18ª rodada - São Paulo 1 x 2 Ponte Preta - Edílson 17/04 - 19ª rodada - Marília 1 x 1 Santos - Danelon 17/04 - 19ª rodada - União São João1 x 3 Barbarense - Danelon