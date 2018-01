Paulistão pode terminar em confusão Para a Federação Paulista, o Ituano é o campeão paulista de 2002. O clube do interior já fez até a festa do título, com direito a faixa e troféu. O São Paulo contesta e avisa: se vencer o Supercampeonato Paulista, vai computar o feito como o 21º título de campeão paulista de sua história. Leia mais no Jornal da Tarde