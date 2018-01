Paulistão quer levar crianças ao estádio As crianças vão ganhar espaço nos estádios, com proteção policial e do Ministério Público, no próximo Campeonato Paulista. Esta será uma das novidades que o novo presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, está reservando para a competição que será disputada entre 25 de janeiro e 11 de abril, domingo de Páscoa. "Se não ajudarmos a formação de um novo público, o futebol poderá enfrentar dificuldades no futuro", justifica o dirigente. A PM defende a idéia. O projeto é reservar áreas nos estádios da capital e do interior para crianças acompanhadas com os pais. Em São Paulo, as crianças contariam com ônibus exclusivos para chegar e sair dos estádios. E, onde for possível, portões exclusivos. Protegidas pela Polícia Militar, as crianças não correriam qualquer risco de se transformarem em vítimas das torcidas organizadas. Para o tenente-coronel Marcos Marinho, comandante do 2º BP Choque, a idéia é excelente. "É só definir o local do estádio e formar a estrutura necessária, com uma entrada exclusiva, de preferência. Este é o caminho ideal para formarmos novos torcedores que respeitem os outros e as autoridades", afirma. Com 16 ou 18 datas (contra apenas 11 em 2003), o Paulistão 2004 será o primeiro da gestão Marco Polo Del Nero, depois de 16 campeonatos organizados por Eduardo José Farah. E o produto já está no mercado publicitário. A FPF abriu concorrência para o fornecimento da bola exclusiva, publicidade estática nos estádios e produção de ingressos. E ainda está comercializando o nome do campeonato. O patrocinador que emprestar sua logomarca para o Paulistão terá que pagar R$ 3 milhões. Os direitos para televisão aberta e fechada deverão somar R$ 20 milhões. Pela primeira vez, a transmissão do Campeonato Paulista está sendo oferecida no Exterior. A FPF preparou um vídeo de 15 minutos, apresentando a força do futebol paulista no cenário brasileiro. Uma emissora inglesa já demonstrou interesse desde que uma partida seja disputada sempre às segundas-feiras. A transmissão do Paulistão será da Globo e do SBT, que mostrarão sempre jogos diferentes. Na fase final, as duas emissoras terão direito de mostrar as finais. O Paulistão terá 21 equipes divididas em duas chaves, com dois times grandes (São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras) em cada uma. Guarani e Ponte Preta também ficarão em grupos separados. Sairão quatro times de cada chave, iniciando então a fase final com dois quadrangulares, segundo a fórmula apresentada pelo vice-presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos. Em relação a 2003, as novidades serão as equipes do Oeste de Itápolis e Atlético de Sorocaba, que entram nos lugares do Botafogo e da Inter de Limeira.