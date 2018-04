Paulistão rentável e recheado de craques

SÃO PAULO - O formato do Paulistão não está imune a críticas. Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras gostariam de um torneio mais enxuto. O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, defende 20 clubes na Primeira Divisão e, apesar das reclamações, tem convicção de que o torneio mantém o glamour.

O aspecto financeiro minimiza o calendário, que, muitas vezes, coincide com o da Libertadores. Neste ano, Corinthians, Palmeiras e São Paulo estão na competição continental. O trio, além do Santos, recebe cada um R$ 10,8 milhões - aumento de 8% em relação ao ano passado. Os outros 16 clubes levam R$ 2 milhões, valor 10% maior do que o de 2012. O campeão vai ganhar ainda R$ 2,5 milhões contra R$ 2 milhões do ano passado, enquanto o vice recebe R$ 600 mil (era R$ 500 mil em 2012).

O espetáculo também está garantido. A qualidade técnica de algumas equipes, claro, é questionável, mas, é inegável que o torcedor terá oportunidade de ver muitos craques desfilando pelos gramados (não tão bons assim) paulistas.

Tricampeão paulista, o Santos contratou o argentino Montillo para dividir responsabilidade com Neymar. O técnico Muricy Ramalho recebeu ainda o experiente Marcos Assunção.

Campeão do mundo, o Corinthians manteve os seus principais jogadores e investiu R$ 60 milhões em contratações. Alexandre Pato, Renato Augusto e Gil reforçaram o já acertado time do técnico Tite.

O São Paulo aposta no regresso do bom futebol de Ganso para minimizar os efeitos da perda de Lucas e contratou o pentacampeão Lúcio. Já o Palmeiras, que tenta se reerguer após o rebaixamento para a Série B do Brasileiro, trouxe o goleiro Fernando Prass e confia no faro de gol de Barcos.

O Paulista pode não ser unanimidade, mas o torneio de 2013 está recheado de estrelas.