Paulistão: São Carlos goleia na Série B O São Carlos conseguiu o resultado mais expressivo na abertura da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B (equivalente à quarta divisão), neste final de semana. Mesmo jogando em Santos, goleou o Jabaquara por 4 a 1, liderando o Grupo 6, com três pontos. Outros dois times venceram fora de casa, coincidentemente pelo Grupo 8: o Santacruzense fez 3 a 2 no Penapolense, em Penápolis, e o Guaçuano marcou 3 a 0 sobre o Palestra, em São Bernardo do Campo. O Campinas, grande destaque da primeira fase, estreou perdendo para o Palmeirinha, de Porto Ferreira, por 1 a 0. Confira os resultados da primeira rodada da segunda fase: Sexta-feira - Velo Clube 0 x 0 Assisense. Sábado - Palestra 0 x 3 Guaçuano. Domingo - Penapolense 2 x 3 Santacruzense; Grêmio Catanduvense 3 x 0 Força; Jabaquara 1 x 4 São Carlos; Jacareí 2 x 2 Capivariano; Palmeirinha 1 x 0 Campinas e Osvaldo Cruz 1 x 0 São Bernardo. Classificação dos grupos na segunda fase: Grupo 6) 1.º - São Carlos, 3 pontos (saldo 3); 2.º - Palmeirinha, 3 (saldo 1); 3.º - Campinas, zero (saldo -1); e 4.º - Jabaquara, zero (saldo -3). Grupo 7) 1.º - Catanduvense, 3 pontos; 2.º - Assisense, 1; 3.º - Velo Clube, 1; e 4.º - Força, zero. Grupo 8) 1.º - Guaçuano, 3 pontos (saldo 3); 2.º - Santacruzense, 3 (saldo 1); 3.º - Penapolense, 0 (saldo -1); e 4.º - Palestra, 0 (saldo -3). Grupo 9) 1.º - Osvaldo Cruz, 3 pontos; 2.º - Capivariano, 1; 3.º - Jacareí, 1; 4.º - São Bernardo, zero.