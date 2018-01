Paulistão: São Carlos quer reabilitação Apontado como favorito ao título desde o início do Campeonato Paulista da Série B, o São Carlos entra na segunda rodada da terceira fase com a obrigação de vencer o Velo Clube para se reabilitar. Este jogo será disputado no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, às 11 horas, deste domingo, em São Carlos, e com transmissão ao vivo para todo Brasil pela Rede Vida. Os dois times estrearam perdendo no Grupo 10. O São Carlos caiu diante do São Bernardo, no ABC, por 2 a 0, enquanto o Velo perdeu em casa para a Penapolense, por 3 a 1. Os dois vitoriosos se enfrentam, às 10 horas, em Penápolis. No Grupo 11, os dois líderes, Osvaldo Cruz e Santacrusense, se enfrentam à tarde, a partir das 15 horas. Empatados na lanterna, Grêmio Catanduvense e Palmeirinha jogam no mesmo horário, em Catanduva. Nesta fase, os oito times classificados se enfrentam em turno e returno e os dois primeiros de cada grupo (10 e 11) garantem o acesso para a Série A3 em 2006. Classificação da segunda fase da Série B do Campeonato Paulista: Grupo 10) 1.º - Penapolense, 3 pontos (3 gols pró); 2.º - São Bernardo, 3 (2 gols pró); 3.º - Velo Clube,0 (1 gol pró); 4.º - São Carlos, 0 (nenhum gol pró).