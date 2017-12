Paulistão: sete brigam pelo título Após nove rodadas completadas do Campeonato Paulista da Série A-1, dois grupos distintos começam a se formar na competição. De um lado, sete times seguem juntos rumo ao título. Do outro, cinco equipes brigam contra o fantasma do rebaixamento. A rodada do final de semana serviu para embolar ainda mais as primeiras colocações. A diferença do Santo André, primeiro colocado na tabela de classificação, com 17 pontos, para o Juventus, quinto, é de apenas um ponto. Botafogo e Rio Branco, de Americana, vêm logo em seguida, com 14 pontos. No bloco dos desesperados, as piores situações são da Portuguesa Santista, lanterna, com quatro pontos, e a Matonense, com cinco. Pelo regulamento, o pior time após as 22 rodadas será automaticamente rebaixado para a Série A-2. O penúltimo disputará uma repescagem com o vice-campeão da segunda divisão. Classificação: 1) Santo André 17; 2) América, União São João, Ituano e Juventus 16; 6) Botafogo e Rio Branco 14; 8) Mogi Mirim 11; União Barbarense 10; 10) Internacional 7; 11) Matonense 5; 12) Portuguesa Santista 4.