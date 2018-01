Paulistão: só 14 times têm técnicos Definidos os grupos, regulamento e tabela do Campeonato Paulista da Série A-1, os clubes já estão se armando para a disputa da competição. Dos 21 times que estarão presentes no Paulistão 2003, 14 deles já estão com seus treinadores confirmados. O América é o time mais confuso até o momento. Em apenas um mês conseguiu a façanha de contratar o terceiro treinador. O primeiro, que trabalhou duas semanas, foi João Carlos Costa. Ele acabou recebendo uma proposta do futebol japonês e deixou o time na mão. A diretoria, então, optou pela experiência de Roberval Davino. O problema é que o Cruzeiro, time que firmou parceria com o clube do interior paulista, vetou a vinda de Davino, teoricamente, técnico por apenas três dias. No desespero, o América anunciou, quarta-feira, Arturzinho, que não conseguiu evitar o rebaixamento do Sampaio Corrêa-MA para a Série C do Campeonato Brasileiro. Dos chamados grandes clubes do Estado, Corinthians, São Paulo e Santos deverão manter Carlos Alberto Parreira, Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão, respectivamente. Palmeiras e Portuguesa, que caíram no Brasileirão, ainda buscam novos nomes. Quatro clubes do interior ainda estão sem técnicos: Mogi Mirim, Internacional de Limeira, Jundiaí e Botafogo de Ribeirão Preto. Confira quem estará no Paulistão 2003: Grupo A - Guarani - Jair Picerni; Ituano - João Francisco; Mogi Mirim - indefinido; Palmeiras - indefinido; Ponte Preta - indefinido; Rio Branco - Ademir Fonseca; União Barbarense - Paulo Comelli. Grupo B - Internacional de Limeira - indefinido; Jundiaí - indefinido; Juventus - Paulo Sérgio Tognasini; Portuguesa Santista - Pepe; Santo André - Vágner Benazzi; Santos - Emerson Leão; São Paulo - Oswaldo de Oliveira. Grupo C - América - Arturzinho; Botafogo - indefinido; Corinthians - Parreira; Marília - Luiz Carlos Ferreira; Portuguesa - indefinido; São Caetano - Mário Sérgio; União São João - Arnaldo Lira.