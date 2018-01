Paulistão: tabela sai na próxima semana A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai anunciar na próxima semana a tabela completa do Paulistão/2006. Noroeste e Corinthians abrirão o torneio, no dia 11 de janeiro, em Bauru. Como já aconteceu neste ano, serão 20 clubes, 19 rodadas (pontos corridos) e os quatro últimos colocados cairão para a Série A2. ?O campeonato de 2005 funcionou muito bem. Então decidimos manter a fórmula em 2006?, justificou Marco Polo Del Nero. O presidente da FPF contornou um problema com o Sindicato de Atletas sobre o início da competição. Em tese, o Sindicato exigia 40 dias entre o final do Brasileiro (04 de dezembro) e o começo do Paulista. Esse período seria dividido em 30 dias de férias e 10 de pré-temporada. Mas com a Copa do Mundo, entre junho e julho, o calendário ficará mais apertado e esta foi a única solução encontrada. Em relação ao campeonato de 2005, a tabela de 2006 deverá propiciar que os times do interior joguem em casa com equipes diferentes que enfrentaram este ano. Assim, por exemplo, uma equipe que jogou em casa contra o Santos e o Corinthians, possivelmente enfrentará Palmeiras e São Paulo desta vez. O Paulistão do próximo ano terá como novos integrantes as equipes do Noroeste, Bragantino, São Bento e Juventus, que substituirão as quatro rebaixadas em 2005: União Barbarense, União São João, Atlético de Sorocaba e Internacional de Limeira.