Paulistão tem novo caso de gato: Emerson, do Sertãozinho Mais um gato apareceu no futebol brasileiro. Desta vez foi no Sertãozinho. O volante Emerson Figueira Camargo, que defendeu o clube na Série A-1 do Campeonato Paulista, na verdade chama-se Darci e estava usando o nome do irmão, que é quase dois anos mais velho - o jogador tem 31 anos e o parente, que é laminador, fará 30. O volante usava o nome falso desde 1994 e apresentou-se na última quinta-feira ao 6.º DP de Ribeirão Preto, para explicar o caso. Nesta sexta, Darci prestou novo depoimento. Os documentos dele e do irmão foram apreendidos. "Tentei deixar o meu irmão [Emerson] de fora, pois ele é trabalhador", disse Darci, ao sair da delegacia. Os documentos (RG, carteiras de trabalho e carteira de motorista) de ambos foram apreendidos. "Todo o lado civil terá que ser alterado", avisou o delegado Siqueira. Darci e Emerson foram indiciados por falsidade ideológica. A troca de documentos teria ocorrido para fugir das ameaças de um traficante - o jogador teria sido ameaçado de morte. A farsa não era apenas no futebol. Até a mulher de Darci desconhecia a falsa identidade. Como Emerson, o jogador marcou dois gols pelo Sertãozinho no Paulistão. O primeiro foi na vitória sobre o Guaratinguetá, por 2 a 1, no Estádio Frederico Dalmazo. O outro foi no mesmo campo, na derrota para o Ituano, por 3 a 2. O Sertãozinho não deve sofrer sanções. Além do Sertãozinho, Darci jogou ainda no XV de Piracicaba, Inter de Limeira, Sport, Vitória, Santo André, Guarani e Atlético Mineiro. O time mineiro, em especial, acompanha o caso com atenção, pois o atleta cobra R$ 8 milhões em ação trabalhista. O último grande caso de gato que agitou o futebol brasileiro foi no ano passado, com o volante Carlos Alberto, do Figueirense, no Campeonato Brasileiro. O jogador, que dizia ter 28 anos, na verdade tinha 23. Ele, que foi contratado pelo Corinthians, cumprirá suspensão até o dia 12 de maio - levou punição de 180 dias. Atualizado às 16h45