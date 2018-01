Paulistão terá clássico no interior O clássico entre São Paulo e Corinthians - que no domingo fecha a fase de classificação do Campeonato Paulista - será realizado na cidade de Presidente Prudente, segundo anúncio feito hoje pela Federação Paulista de Futebol (FPF). A partida estava prevista anteriormente para o Morumbi, mas com a eliminação do São Paulo e a classificação antecipada do Corinthians, a direção do Tricolor aceitou transferir a partida para o interior. O Corinthians garantiu a classificação para as semifinais neste domingo, com a vitória por 3 a 2 sobre o União São João. O São Paulo foi eliminado depois de ser derrotado por 1 a 0 pela Lusa, no Canindé.