Paulistão terá final em Ribeirão Preto O primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista 2001, entre Corinthians e Botafogo, marcado para o próximo domingo, será realizado no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, segundo anúncio feito hoje pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O segundo jogo - previsto para o dia 27 - será realizado no Morumbi, em São Paulo. Os ingressos para o primeiro jogo começam a ser vendidos nesta terça-feira, a partir das 9 horas, tanto na Capital quanto no Interior. Segundo o presidente do Botafogo, Ricardo Christiano Ribeiro, a Federação não tinha confirmado a quantidade de ingressos que será colocada à venda. "A lotação do Estádio Santa Cruz é de 48.500 pessoas e acredito que estará lotado", disse Ribeiro. O dirigente acredita que a maioria dos bilhetes será vendida em Ribeirão Preto, que terá vários pontos de venda: estádio do Botafogo, ginásio poliesportivo, lotéricas do centro e até de cidades vizinhas. Em São Paulo, os ingressos serão vendidos no Parque São Jorge. O ingresso de arquibancada tem dois preços: R$ 5,00 (para estudantes e mulheres) e R$ 10,00. A numerada coberta vai custar R$ 20,00.