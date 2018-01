Paulistão: times fazem contas pelas semis e para não cair Às vésperas da última rodada da primeira fase da Série A-1 do Campeonato Paulista, os torcedores dos times envolvidos na briga por vagas nas semifinais, dos times que tentam fugir do rebaixamento e dos que podem ficar na disputa do título de campeão do Interior fazem as contas. A lista de envolvidos é pequena mas a situação de todos não é tão simples. Na briga pela semifinal, com uma vaga em disputa por quatro times, estão Bragantino, Palmeiras, Paulista e Ponte Preta, sendo que a situação mais simples é a do time de Bragança Paulista, que depende de uma vitória para se classificar, mas fora de sua casa, contra o Grêmio Barueri (13.º e já sem ambições na competição). O Palmeiras, que tem o mesmo total de pontos (32), precisará vencer e torcer contra o Bragantino. Torcida contra, inclusive, será uma das missões de Paulista e Ponte Preta. Para se classificar Time Pontos Chance O que precisa Bragantino 32 60% Ganhar do Grêmio Barueri em casa Palmeiras 32 21% Vencer o São Bento fora e torcer por um tropeço do Bragantino Paulista 31 16% Bater o Rio Claro e torcer por tropeços de Bragantino e Palmeiras Ponte Preta 29 3% Ganhar do Sertãozinho e torcer por derrotas de Bragantino, Palmeiras e Paulista Santos, São Paulo e São Caetano (que se enfrentarão) já estão classificados. Faltam dois para cair O desespero para não ser rebaixado envolve efetivamente quatro times, com duas vagas na Série A-2 de 2008 em aberto: São Bento, América, Sertãozinho e Rio Claro. Santo André e Rio Branco já caíram. Em momento complicado estão os torcedores de São Bento e América, que dependem de uma combinação de resultados (além de vencerem suas partidas) para não caírem. O Marília tem chance menor que 1% graças ao saldo de gols: -1 a -14 do América (16.º e um dos quatro que cairiam neste momento). Para não cair Time Pontos Chance O que precisa São Bento 16 71% Ganhar do Palmeiras e torcer por tropeços de Sertãozinho e América América 16 55% Bater o Ituano e torcer por tropeços de Sertãozinho e São Bento, além de derrota do Rio Claro Sertãozinho 18 53% Ganhar da Ponte Preta em Campinas Rio Claro 19 21% Empatar com o Paulista em Jundiaí Marília 19 menos de 1% Empatar com o São Paulo no Morumbi Campeão do Interior A disputa do título simbólico de campeão do interior (do 5.º ao 9.º lugar, desde que não tenham os times da capital mais o Juventus) envolve Bragantino, Paulista, Ponte Preta, Noroeste, Guaratinguetá e Ituano. A lista envolve o 11.º colocado porque Palmeiras (5.º) e Corinthians (8.º) estão ocupando justamente estas vagas. O certo é que Bragantino, Paulista e Ponte só não devem disputar este título se alcançarem as semifinais. Para ir às semifinais do Interior Time Pontos Chances O que precisa Ponte Preta 29 97% Não se classificar para as semifinais Noroeste 27 89% Ganhar do Guaratinguetá Paulista 31 84% Ganhar do Rio Claro e não ir às semifinais Guaratinguetá 25 79% Ganhar do Noroeste Bragantino 32 40% Se não for para as semifinais, está garantido Ituano 24 11% Precisa ganhar do América, torcer para o Bragantino ir às semifinais e para que um time vença o jogo Noroeste x Guaratinguetá Os porcentuais de chances de classificação são de Tristão Garcia, do site Infobola.