Paulistão vai render R$ 7 milhões aos times grandes

Ao estilo 'prato pronto' aconteceu nesta tarde de segunda-feira na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) o Conselho Arbitral do Campeonato Paulista da Série A-1, o Paulistão 2008. Sem nenhuma surpresa, a direção da entidade confirmou a mesma fórmula usada em 2007. A única divergência é com relação à divisão de receitas das transmissões da televisão. Os quatro grandes clubes - Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos - vão receber R$ 7 milhões de cota, enquanto os demais 16 participantes vão ter um valor bruto de R$ 1,3 milhão. Veja também: Federação Paulista divulga tabela do Paulistão de 2008 Ingresso do Paulistão 2008 sofre aumento de 33% A Portuguesa discordou da divisão do bolo, com o presidente Manuel da Luppa acusando a FPF "de total falta de critério". Ele ainda teve a chance de dizer isso, cara a cara, com o presidente da FPF, Marco Polo del Nero, no elevador da entidade. O polido Del Nero se antecipou ao cumprimento para Luppa elogiando os dois acessos na temporada, no Paulista e no Campeonato Brasileiro. Mas logo percebeu a insatisfação de seu filiado. "Do jeito que a Federação repartiu a receita, a Portuguesa já vai voltar para a Série A-2", esbravejou o Manoel da Luppa. Para o dirigente luso, a FPF "tinha a obrigação de formar um bloco intermediário entre os clubes grandes e os pequenos ou novatos do interior". Para ele, "vai ser visto uma diferença muito grande de qualidade técnica entre os grandes e os demais", o que caracteriza um processo que já acontece nos últimos anos de elitização do futebol paulista. A Portuguesa volta à elite paulista depois de freqüentar pela primeira vez um ano a Série A-2. O campeão receberá R$ 2 milhões (contra R$ 1,5 milhão em 2007), o vice-campeão R$ 500 mil, o Campeão do Interior R$ 250 mil, o time do interior com melhor renda R$ 150 mil e o segundo R$ 50 mil. Os prêmios serão entregues no dia 5 de maio, dia seguinte à final, na Festa de Premiação do Paulistão. Também foram mantidos os mesmos critérios do campeonato passado, inclusive quanto a desempate e numeração não ser fixa. Não há limite para as inscrições de jogadores, caso sejam efetuadas até o dia 22 de fevereiro. Por voto unânime dos presidentes e representantes, os ingressos terão preço mínimo de R$ 20,00. A reunião desta tarde foi presidida pelo presidente da FPF, Marco Polo Del Nero, acompanhado pelo vice-presidente do departamento de finanças, Rogério Langanke Caboclo, Paulo Castilho, Promotor do Ministério Público, e pelo Coronel Marcos Marinho, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem e da Comissão de Segurança e Prevenção da Violência. A reunião contou com a participação dos presidentes e representantes dos 20 clubes que disputarão à competição. Nesta terça-feira, a partir das 15 horas, acontece o conselho Arbitral da Série A-2.