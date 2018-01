Paulistão volta amanhã ao SBT O SBT volta a transmitir o Campeonato Paulista de Futebol em rede nacional, a partir deste sábado, com o mesmo empenho da primeira rodada. A emissora deverá discutir uma ação de perdas e danos contra a Rede Globo pelos jogos que a concorrente transmitiu até agora. E segunda-feira tentará no Rio, em reunião com o Clube dos 13, os direitos de transmissão do Brasileiro. O superintendente comercial do SBT, Guilherme Stoliar, disse que sua emissora foi prejudicada, assim como seus anunciantes. "O campeonato era nosso. Não pudemos fazer todos os jogos como anunciamos. Portanto, sofremos um prejuízo." A Federação Paulista de Futebol reconhece o prejuízo do SBT. Mas para o vice-presidente Marco Polo del Nero, também responsável pelo departamento jurídico da entidade, a questão poderá ser negociada. "Acho que nem será preciso uma ação na Justiça. Creio que a Globo arcará, sem problemas, com o pagamento dos direitos pelos jogos que transmitiu." Os direitos do Paulistão custaram R$ 12 milhões. A Globo mostrou o jogo de abertura do campeonato, em 25 de janeiro, entre Santo André e Santos, contrariando determinação da Justiça. Depois, com liminar favorável, transmitiu - ou repassou para a Record - os jogos disputados em fevereiro até a última quarta-feira, com Portuguesa Santista x Santos. Para o advogado Carlos Miguel Aidar, que defendeu a FPF na questão dos direitos de transmissão do campeonato, o repasse dos jogos para a Record também poderia implicar uma ação legal. Mas o assunto não chegou a ser discutido. Guilherme Stoliar criticou nesta sexta-feira a posição da Rede Globo em relação ao futebol brasileiro, que definiu como ?imperialista?. "Ela compra o evento e não coloca no ar. E só passou a se interessar pelo Paulista quando nós apresentamos nossa proposta. O futebol é da população brasileira e não da Globo. Vamos democratizar isso e permitir que mais dinheiro seja investido no esporte." Na competição pelo Brasileiro, o SBT já fez sua proposta ao Clube dos 13: R$ 200 milhões, sendo R$ 100 milhões na hora do contrato e mais R$ 100 milhões, com fiança bancária, até o fim da competição. Na segunda-feira de manhã, Guilherme Stoliar terá uma reunião com a entidade que representa os clubes. À tarde, o Clube dos 13 terá outro encontro com representantes da Globo para, muito provavelmente, fechar o contrato. "Vou tentar mostrar a eles que nossa proposta é melhor", diz o diretor do SBT. Guilherme Stoliar está propondo a criação de uma empresa em parceira com o Clube dos 13 que já tem o nome provisório de Futebol S.A. O objetivo é atrair mais investimentos. Ele julga que o canal de futebol a cabo é mais importante do que o de filmes. E o único evento capaz de aumentar o universo de assinantes, que no Brasil é de 3,5 milhões de lares contra 43 milhões de tevê aberta. "O futebol a cabo não pode ficar limitado à Globo. Tem de ser mais amplo." Guilherme Stoliar convidou a Globo para integrar essa empresa, mas a emissora não se interessou.