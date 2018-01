Paulistão volta para a TV Globo A Globo ganhou outra vez, hoje à tarde, a transmissão exclusiva do Campeonato Paulista, segundo o parecer do desembargador Boris Kaufman, do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconsiderando a decisão anterior. Esta foi a terceira vez em uma semana que a Justiça trocou o direito de exibição da competição. O vice-presidente da FPF, Marco Polo del Nero, que responde pelo Departamento Jurídico, disse que "vai aguardar os acontecimentos". Os advogados da federação deverão buscar novo recurso na Justiça. A dúvida é saber se haverá tempo, já que o Paulista começa sábado. "Nada é impossível", disse Del Nero, depois de reunião com o presidente licenciado Eduardo José Farah. Depois da assinatura do contrato de transmissão entre a FPF e o SBT, em dezembro, a Rede Globo conseguiu liminar, em dia 17 de janeiro, assinada pelo juiz Antonio Boscaro, da 29.º Vara Cível Central. O argumento da emissora foi que a FPF não respeitou seu "direito de preferência" ao fechar contrato com a emissora rival. A liminar, entretanto, foi cassada na quarta-feira, de acordo com decisão do desembargador Rodrigues de Carvalho, da 5.ª Câmara de Direito Privado, para quem a emissora carioca não teria assumido todos os compromissos necessários para garantir o direito de preferência. Hoje, o desembargador Boris Kaufman teve outra visão, julgando que a Globo tinha o direito assegurado já que, dois dias antes do prazo final (29 de dezembro), enviou um fax à FPF exercendo a preferência. O parecer terá ainda que passar pelo crivo do colegiado, na quinta-feira, que reúne seis desembargadores do tribunal. O SBT, até o final da tarde, não havia se manifestado. A Globo diz que está aberta a negociação com outras emissoras, pois entende que isso daria mais visibilidade ao campeonato. Um sinal de que um acordo pode acontecer. Só amanhã as emissoras deverão tomar as providências para a transmissão dos jogos. A tabela marca o início do campeonato sábado, com dois jogos: Santo André x Santos, às 16 horas (que a Globo deverá transmitir se garantir a exclusividade) e Marília x Corinthians, às 18 horas (que o SBT havia anunciado exibição).