Paulistas ainda são maioria na Série C Com o final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, São Paulo continua sendo o Estado com o maior número de participantes na competição. Dos 13 que começaram, oito (Atlético Sorocaba, Botafogo, Bragantino, Internacional de Limeira, Ituano, Santo André, Sertãozinho e União Barbarense) ainda continuam na briga pelo título e pelo acesso à Segunda Divisão de 2004. O Rio de Janeiro vem logo em seguida com sete clubes. Ao todo, 26 Estados tiveram representantes na primeira fase e apenas Amapá, Pernambuco e Rondônia já estão sem representantes. Tocantins teve dois times classificados, mas eles ainda não sabem quem serão seus adversários na competição. Palmas e Tocantins encerraram a primeira fase exatamente com a mesma campanha e a definição do primeiro e segundo lugares será conhecida através de um sorteio na sede da CBF, ainda sem data marcada. A única certeza é que a segunda fase começa no próximo final de semana. A partir desta fase a Terceirona será disputada no esquema mata-mata. Os 56 times que ainda estão na competição foram divididos em 28 grupos com duas equipes em cada e jogam partidas de ida e volta até ficar quatro times, que disputarão um quadrangular final e os dois melhores sobem para a segunda divisão. Ano passado, o Brasiliense foi campeão e o Marília vice-campeão. Coincidentemente, estes dois clubes estão disputando a fase final da Série B nesta temporada.