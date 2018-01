Paulistas atrás de 4 vagas na Série C A sorte dos clubes paulistas dentro do Campeonato Brasileiro da Série C será definida neste sábado à tarde, a partir das 16h, quando acontece a sexta e última rodada da primeira fase. Dos seis clubes de são Paulo, apenas a Portuguesa Santista não tem mais chances de continuar na briga pelo título que dará o acesso à Série B em 2006. Eliminada no Grupo 10, com apenas três pontos, a Santista vai receber o Madureira-RJ, no Ulrico Mursa, e pode definir os dois classificados. Acontece que o time carioca soma oito pontos, igual a Atlético Sorocaba e Mogi Mirim que fazem o confronto direto, em Mogi. A situação é estranha, porque a vitória da Santista pode classificar os dois paulistas. O Madureira só depende dele, porque vencendo fica com uma vaga e deixa a outra para o vencedor do confronto paulista. No equilibrado Grupo 13, a indefinição é total. Em Americana, o Rio Branco, com seis pontos, recebe o União São João, com sete, e só precisa do empate. Em São José do Rio Preto, o América, com seis pontos, recebe o Ituiutaba, de Minas Gerais, com sete, que pode até jogar pelo empate se o União vencer e garantir o primeiro lugar. Confira os jogos: Grupo 10 - Portuguesa Santista-SP x Madureira-RJ e Mogi Mirim-SP x Atlético Sorocaba-SP. Grupo 13 - Rio Branco-SP x União São João e América-SP x Ituiutaba-MG.