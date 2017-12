Paulistas brigam em duas competições Santo André e Ituano disputarão uma verdadeira maratona de jogos decisivos nas próximas semanas. Os dois clubes paulistas conquistaram vagas nas finais da Copa Estado de São Paulo e no Campeonato Brasileiro da Série C. Com isso, farão mais quatro confrontos diretos nas competições. No único encontro dos clubes neste ano, válido pela primeira fase da Copa Estado, o Santo André venceu o Ituano por 3 a 0, no ABC Paulista. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não definiu as datas das partidas finais. As duas diretorias serão ouvidas e podem deixar a decisão para depois do término da Série C. Por ter melhor campanha nas demais fases, o Santo André fará o segundo jogo em casa. O campeão da Copa Estado de São Paulo estará garantido na Copa do Brasil de 2004. O time que somar maior número de pontos levará o título. Em caso de igualdade também no saldo de gols, haverá prorrogação de 30 minutos e persistindo o resultado a decisão vai para a cobrança de pênaltis. No final de semana, o Ituano goleou o Marília-B, por 5 a 0, em Itu, enquanto o Santo André goleou o Comercial, por 4 a 1, em Ribeirão Preto. Duelo na Série C - Já no Brasileiro, os paulistas vão disputar um quadrangular contra os paraibanos: Campinense-PB e Botafogo-PB. Os dois melhores garantem o acesso à Série B do Brasileiro. A primeira rodada será na quinta-feira. O Santo André receberá o Campinense-PB, que tem a melhor campanha, enquanto o Ituano pega o Botafogo-PB, em Itu. A esperada partida dos paulistas está marcada para o dia 26 de novembro (quarta-feira), pela terceira rodada.