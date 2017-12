Paulistas brigam pela liderança da Série C Dividindo a liderança do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, Santo André e Ituano se enfrentam, neste domingo, às 17 horas, no Estádio Bruno José Daniel. Este jogo marcará o início do returno e o empate se encaixaria nos planos dos dois representantes paulistas, que estão em vantagem sobre Campinense e Botafogo, ambos da Paraíba, na luta pelo acesso à Série B em 2004. Se os dois paulistas empatarem eles vão se manter na ponta com sete pontos e não poderão ser alcançados, uma vez que os times paraibanos estão com três pontos. Além disso, os paulistas poderiam definir o quadrangular na próxima rodada, quando o Santo André recebe o Botafogo e o Ituano recepciona o Campinense. Com dez pontos ganhos, Ituano e Santo André só deixariam para definir, na última rodada, o título da temporada. Embora lamentando a falta de opções no elenco, os dois técnicos estão preocupados em buscar a vitória. O experiente Luis Carlos Martins, do Santo André, reclama muito da ausência do meia atacante Tita, que está impedido de jogar por ainda ter vínculo com o time de Itu. "Meu time perde muita velocidade na saída de bola sem o Tita. Mesmo assim, vamos tentar a vitória." O time será o mesmo que perdeu para o Ituano, por 2 a 1, quarta-feira, em Itu. Na defesa, Gabriel entrará no lugar de Diego. Para Ruy Scarpino, do Ituano, o problema é encontrar um meia de ligação, que arme e articule as jogadas ofensivas. Para complicar ele ficou sem o polivalente Ricardo Lopes, ex-Portuguesa, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Em seu lugar deve entrar Johnny, uma das grandes revelações do clube do interior. "Jogando fora de casa é claro que vamos ser mais cautelosos, mas temos como opção a velocidade dos nossos atacantes", aposta o treinador. Clássico paraibano - Em Campinas Grande, o Campinense tenta devolver a derrota por 1 a 0 para o rival Botafogo, no meio da semana. Os times correm atrás dos paulistas e o empate pode deixá-los para trás na luta pelo acesso, uma vez que eles só tem três pontos cada. No Campinense, o técnico Suélio Lacerda, ex-volante do São Paulo, ainda não definiu o time que pode ter o retorno do lateral Airton, afastado há dois meses por contusão, no lugar de Jonas, suspenso com três amarelos. Pelo lado do Botafogo, a grande novidade é a volta do experiente Geraldo, que já atuou em vários clubes de São Paulo, como Bragantino e o próprio Santo André.