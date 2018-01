Paulistas começam a fazer contas Faltam duas rodadas para o final da primeira fase e o Campeonato Paulista ganhou ontem o primeiro classificado para as semifinais: a Ponte Preta. A briga pelas outras três vagas tem agora o Corinthians como principal favorito depois de vencer por 5 a 1 o Botafogo, em Ribeirão Preto. Rio Branco, Santos, São Caetano e São Paulo estão no páreo. O Corinthians só precisa de uma vitória e um empate nos dois jogos que restam. Além disso, tem a tabela a seu favor. Recebe o União São João, que tem chances remotas de classificação. Se vencer, chega à última rodada contra o São Paulo precisando de um ponto. Pode até classificar-se no domingo, com a combinação de vitória contra o União, derrota do São Caetano para o Santos e tropeço do São Paulo contra a Lusa. O Corinthians, que há cinco semanas estava ameaçado de rebaixamento, conquistou a nona vitória consecutiva ontem e confirmou a ressurreição de Marcelinho, autor de dois gols. O Santos não convence tanto, mas voltou ao grupo dos quatro primeiros após seis rodadas. Venceu a Inter, em Limeira, com gol solitário de Robert, e está em situação parecida com a do Corinthians, com a desvantagem de fazer dois jogos complicados fora de casa. No sábado, enfrenta o São Caetano, que só depende dele para se classificar. Na última rodada, terá o Mogi Mirim, que luta contra o rebaixamento. O São Paulo é a prova de que a fórmula do campeonato, com os grandes fazendo a maior parte dos jogos no Interior, é imprevisível. Há três rodadas, era o líder isolado da competição. Perdeu três seguidas para os "pequenos" e agora está em situação complicada. Tem de vencer os dois clássicos que terá pela frente, contra Portuguesa e Corinthians. Dificilmente os três grandes conseguirão as três vagas , principalmente porque a vitória do São Caetano sobre o Rio Branco deixou os dois na frente do São Paulo. E o Rio Branco enfrenta na rodada final a Ponte Preta, que pode garantir o primeiro lugar na próxima semana e jogar sem compromisso a última partida. Com tantas combinações matemáticas, a goleada da Ponte sobre a Portuguesa por 5 a 1 foi definitiva. O time de Campinas está classificado. Os outros que façam contas.