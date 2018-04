Paulistas começam o ano com pressão por títulos

O time em mais evidência será o Corinthians, pelo fato de viver o ano de seu centenário. Brilhar na temporada em que completa 100 anos não tem sido fácil para gigantes do País. Mudar essa história é a missão no Parque São Jorge.

Roberto Carlos chega com status de grande nome para 2010, mas terá companheiros não menos importantes, casos dos meias Danilo e Tcheco e do atacante Iarley. Com um time experiente, o Corinthians, campeão paulista e da Copa do Brasil, apostará todas as suas fichas na Libertadores. Em sua oitava participação, a meta é, enfim, erguer o troféu que falta em sua galeria.

Acostumado a ganhar títulos nas últimas temporadas, o São Paulo passou em branco em 2009 e espera não repetir os tropeços em 2010. Único brasileiro tricampeão da Libertadores, disputa o torneio pela sétima vez seguida e aposta num novo grupo para brilhar.

Além de confirmar a permanência de Washington e Dagoberto, o São Paulo reforçou sua base com jogadores experientes, como André Luiz, Léo Lima e Marcelinho Paraíba. Cicinho acredita num acerto e Carlinhos Paraíba ainda aguarda o término de seu contrato com o Coritiba, em março, para também desembarcar no Morumbi. Xandão e Fernandinho chegam como opções e devem ganhar espaço no Campeonato Paulista.

O Santos, agora sob o comando do presidente Luiz Álvaro Ribeiro, começou a sua renovação pela defesa. Dos quatro contratados, três são zagueiros: Durval, Bruno Rodrigo e Bruno Aguiar, que juntam-se a Edu Dracena. Marquinhos chega para suprir a carência na armação. Souza e Giovanni estão próximos de serem anunciados e a lista de dispensa está pronta, com Kléber Pereira e Fabão puxando a fila.

Ainda ressentindo o baque de deixar escapar o título brasileiro e até a vaga da Libertadores, o Palmeiras é quem mais problemas tem para resolver. Vagner Love apanhou de torcedores e manifestou vontade de sair.

Mas o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo promete dias melhores. Ele trouxe Léo e Márcio Araújo e garante que o time não fará feio no Estadual e na Copa do Brasil, pouco para quem planejava conquistar a América em 2010.