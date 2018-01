Paulistas contratam para a Série C Os times paulistas continuam contratando para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. No União São João, dois atacantes foram anunciados nesta quarta-feira. Um deles é Chris, de 27 anos, revelado no Palmeiras, e que passou por Sport, Matonense, Mogi Mirim, Crac-GO, entre outros. Outro que chegou foi Jocimar, que fez parte do time do São Bento que conquistou o acesso na Série A-2 do Campeonato Paulista. O Mogi Mirim faz amistoso nesta quinta-feira diante do Rio Branco, no Estádio João Paulo II. Neste jogo, o técnico Val de Mello deve estrear o zagueiro Rafael, vindo no último final de semana do Grêmio Catanduvense, e o volante Hamilton, que estava no Sergipe. O Rio Branco contará com o volante Robson Lino, com passagens por Juventus e Portuguesa. Para a Série C, o time de Americana não deve contar com o atacante Thiago Ribeiro, que está sendo negociado com o futebol uruguaio. Com o elenco já fechado, o Atlético Sorocaba se prepara para mais um amistoso, que será realizado neste sábado, diante do XV de Piracicaba, na casa do adversário. O time sorocabano irá mandar os seus jogos em Piracicaba uma vez que o Estádio Walter Ribeiro passa por reformas. No América, o clube apresentou nesta quarta-feira o zagueiro Reginaldo, de 21 anos. Ele veio do Araçatuba, onde ajudou o time a chegar até a segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. Junto com ele também vieram os laterais Alex, ex-Mirassol, e Bruno, que estava no Joinville. A Série C reunirá 64 clubes, com duas vagas ainda em aberto. São Paulo terá seis representantes e a competição vai premiar os dois primeiros colocados com o acesso para a Série B em 2006. A abertura acontecerá no dia 31 de julho e a primeira fase será regionalizada para evitar custos.