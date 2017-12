Paulistas da Série C têm 2 objetivos A temporada 2003 está chegando ao fim e três times do interior de São Paulo ainda disputam o título de duas competições. Santo André, Ituano e Marília tentam ser campeões do Campeonato Brasileiro da Série C e da Copa Estado de São Paulo. Pela competição nacional, os três times venceram seus jogos de ida e precisam apenas de um empate na próxima quarta-feira para chegar às quartas-de-final. Os dois melhores do campeonato garantem acesso à Série B em 2004. Na Copa Estado todos eles já estão nas semifinais e seguem tentando o título e a vaga na Copa do Brasil, reservada ao campeão da competição estadual. O Comercial, já eliminado na Série C, também está na briga. Na quarta-feira, a Série C segue com sete jogos valendo vaga para a quinta fase. Confira: Grupo 71 - Imperatriz-MA x Tuna Luso-PA; Grupo 72 - Itapipoca-CE x Campinense-PB; Grupo 73 - Confiança-SE x Botafogo-PB; Grupo 74 - CFZ-DF x Palmas-TO; Grupo 75 - Tupi-MG x Bragantino-SP; Grupo 76 - Santo André-SP x Cabofriense-RJ; Grupo 77 - RS-RS x Ituano-SP.