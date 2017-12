Paulistas defendem liderança da Série C A segunda rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C vai ser um duro teste para Ituano e Santo André. Os dois representantes paulistas defenderão a liderança em gramados da Paraíba, neste domingo, a partir das 16 horas (horário de Brasília). A briga é para garantir o acesso para a Série B em 2004, direito assegurado para os dois primeiros colocados. Os paulistas largaram bem na quinta-feira em casa. O Ituano venceu o Botafogo, de João Pessoa, por 2 a 1, e agora vai enfrentar o Campinense, no estádio Amigão, em Campina Grande. O time de Itu vai ter quatro desfalques: o atacante Izaías, o zagueiro Maxsandro e os volantes Tião e Goiano, todos suspensos. "Vamos recompor meio time e esperamos um adversário de muita qualidade", comentou o técnico Ruy Scarpino. O Campinense é dirigido pelo ex-volante Suélio, que atuou no São Paulo no início da década de 90. O time paraibano fez a melhor campanha entre os 93 clubes participantes da Série C. Seu jogador mais conhecido é o veterano Zinho, que já atuou na Portuguesa, São Caetano e Ponte Preta. O Santo André também viajou otimista para João Pessoa, depois de vencer o Campinense, por 1 a 0, na quinta-feira. Seu adversário, agora, será o Botafogo. "É claro que será um jogo difícil, mesmo porque eles jogarão em casa e com o apoio da torcida", afirmou o técnico Luís Carlos Martins.