Paulistas dominam Copa São Paulo A terceira rodada da fase de classificação da 35ª Copa São Paulo de Juniores, completada neste domingo à tarde, confirmou o favoritismo dos grandes clubes paulistas e também da força do futebol paulista. Dos 19 clubes garantidos até o momento, 13 são paulistas que pode ganhar mais um participante caso o Juventus tenha sorte nas bolinhas contra o Cruzeiro. Os times terminaram iguais em todos os critérios de desempate pelo Grupo K. O sorteio acontecerá nesta segunda-feira à tarde, na sede da Federação Paulista de Futebol. A segunda fase começa na quarta-feira, com dez jogos no sistema mata-mata. Entre os grandes, nenhuma surpresa. O Palmeiras conseguiu sua terceira vitória ao golear o Sãocarlense, por 7 a 0, pelo Grupo D. O Santos só dependia de um empate e teve alguma dificuldade em campo, mas venceu o Joseense por 1 a 0, pelo Grupo A, fechando com nove pontos em três jogos. O São Paulo, no Grupo N, empatou com o Ecus, em Suzano, chegando aos sete pontos. A Portuguesa goleou o Radium, por 7 a 1, pelo Grupo I, e também mostrou qualidades. O Corinthians já tinha se classificado no sábado ao vencer o Paulista por 2 a 1. Entre os outros oito classificados do interior, com destaque para o Santo André, pelo Grupo O, que venceu o Internacional-RS, por 2 a 1, somando nove pontos. O time do ABC é o atual campeão da competição e sonha com o bicampeonato. Vão ainda representar o interior: Primavera (Grupo C), Serra Negra (Grupo E), Comercial (Grupo J), Rio Branco (Grupo L), Força Sindical (Grupo Q), Lençoense (Grupo R) e Noroeste (Grupo T). Três clubes cariocas continuam lutando pelo título. O Flamengo venceu o Grêmio Barueri, por 2 a 1, e ficou com a vaga do Grupo F. O Fluminense goleou o Taboão da Serra, por 6 a 0, com quatro gols de Tiuí, e se garantiu no Grupo I. O Botafogo teve mais dificuldade, mas venceu o São Vicente, por 1 a 0, garantindo a vaga no Grupo P. A decepção ficou para o Vasco, que mesmo goleando o Taubaté, por 4 a 1, pelo Grupo B, perdeu a vaga para o surpreendente CRB de Alagoas. Ainda se classificaram o Coritiba, pelo Grupo G, e o Grêmio pelo Grupo H.