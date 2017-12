Paulistas e cariocas duelam na areia As seleções paulista e carioca fazem neste domingo, a partir das 10h, o VIII Desafio de Futebol de Areia, na arena montada na praia da Enseada, no Guarujá, litoral de São Paulo. No retrospecto das sete edições já realizadas, o time carioca leva vantagem de 4 a 3, mas chegou ao Guarujá desfalcado do artilheiro da competição, o atacante Neném, com 17 gols, que foi cortado do time por ter faltado aos treinos desta semana. Em seu lugar entra Carlos Alberto, meia do Fluminense, convidado para participar do duelo. ?A areia daqui do Guarujá é mais dura. No Rio é mais fofa. Então, jogar aqui pode facilitar. Vou ver se consigo jogar bem, dar uma brincada e me divertir?, disse o jogador do Flu. O time paulistas deve começar jogando com Robertinho, Júnior Negão, Juninho, Jorginho e Benjamin. O técnico é Marcelo Mendes. Já os cariocas devem jogar com Mão, Case, Claudinho, Sidney e Rodrigo Souto. O técnico é Alexandre Soares. A entrada do público é gratuita e o jogo será transmitido pela TV Globo.