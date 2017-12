Paulistas e gaúchos em dia de revanche Dois confrontos entre times do Rio Grande do Sul e São Paulo são a principal atração da rodada deste domingo do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, o Internacional pega o São Paulo de olho em uma das vagas ainda em disputa na Taça Libertadores da América no ano que vem. Na Vila Belmiro, o Grêmio enfrenta o Santos em jogo que pode ser fundamental para sua permanência na Primeira Divisão ou a queda para a Segunda em 2004. Na teoria, o fato de os paulistas já estarem com o futuro definido no Brasileiro ? Santos, com 85 pontos, e o São Paulo, com 77, têm vaga na Taça Libertadores garantida ? poderia significar facilidade para os gaúchos em campo. Mas a prática é diferente. O campeão Cruzeiro, atualmente com 94, contou com importante ajuda de Inter e Grêmio para afastar santistas e são-paulinos da disputa do título nacional ainda na primeira fase. Sendo assim, será a chance dos paulistas darem o troco, atrapalhando o planos dos gaúchos. A partida contra o Internacional é a única de algum interesse para o São Paulo nas rodadas finais do Brasileiro, uma vez que só o Colorado, com 71 pontos, pode lhe tirar o terceiro lugar na competição. No primeiro turno, em agosto, coube ao time gaúcho vencer o Tricolor por 2 a 0 e afastá-lo da briga pela liderança do Brasileiro contra Santos e Cruzeiro. A equipe do técnico Rojas vai entrar em campo desfalcada de seus dois principais jogadores, o goleiro Rogério Ceni e o atacante Luís Fabiano mas, em compensação, os outros atletas vão entrar em campo dispostos a mostrar serviço com o objetivo de permanecer em um elenco que deverá passar por expressiva reformulação em 2004. "O importante é deixar uma boa impressão", definiu o goleiro Roger. Ao mesmo tempo, o Internacional ainda está em disputa acirrada com São Caetano (71 pontos), Coritiba (69) pelas duas vagas restantes na Libertadores. Levar o Colorado de volta ao torneio continental seria importante progresso na carreira do técnico Muricy Ramalho, que chegou a ser sondado para comandar o Tricolor depois da saída de Oswaldo de Oliveira. Para isso, antes de mais nada, precisa evitar os gols dos atacantes são-paulinos, como Diego Tardelli, que fez ótima apresentação contra o River Plate durante a semana. No Grêmio a situação é a inversa dos rivais: o time, com 46 pontos, luta para escapar do rebaixamento e sabe que não pode vacilar contra o Santos ou sob pena de voltar novamente para a zona dos ameaçados do descenso. O que anima o time gaúcho é o fato de poder acreditar em vitória sobre o vice-campeão brasileiro já que conseguiu o feito na primeira fase, também por 2 a 0, no Olímpico. O Santos, apesar da sua situação confortável, promete dificultar ao máximo o trabalho do Tricolor gaúcho. O técnico Emerson Leão procurou motivar seus jogadores com o objetivo de terminar o Brasileiro com o maior número de vitórias possíveis na competição para o time sair mais valorizado. E como ingrediente extra, vai contar com a volta de do atacante Robinho que estava suspenso e promete infernizar a defesa gremista.