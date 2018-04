Paulistas empatam e Tupi e Confiança-SE começam a Série C com vitória

O Campeonato Brasileiro da Série C começou para seis times neste sábado. Confiança-SE e Tupi somaram os primeiros três pontos diante de Juazeirense e Tombense, respectivamente. Já os paulistas Botafogo e Bragantino ficaram no empate em Ribeirão Preto.

Botafogo e Bragantino se enfrentaram no estádio Santa Cruz e ficaram no empate por 1 a 1, somando os primeiros pontos no Grupo B, que tem como líder o Tupi. Também neste sábado, o time de Juiz de Fora ganhou do Tombense, por 1 a 0, no estádio Mário Heleno.

No único jogo válido pelo Grupo A realizado neste sábado, o Confiança somou seus primeiros três pontos ao ganhar do Juazeirense, por 1 a 0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O único gol da partida foi marcado pelo experiente atacante Everton Santos, que tem passagens por Corinthians e Ponte Preta.

Confira os jogos da 1.ª rodada da Série C:

Sábado

Juazeirense 0 x 1 Confiança-SE

Tupi 1 x 0 Tombense

Botafogo-SP 1 x 1 Bragantino

Domingo

15h30

Operário-PR x Volta Redonda

16h

Salgueiro x Botafogo-PB

Joinville x Ypiranga-RS

17h

Globo-RN x ABC

19h

Cuiabá x Luverdense

Náutico x Santa Cruz

Segunda-feira

21h15

Atlético-AC x Remo