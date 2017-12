Paulistas empatam na Série C União São João e América-SP empataram por 1 a 1, na tarde deste sábado, em Araras, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro C. O time da casa segue líder do equilibrado Grupo 13, com sete pontos, enquanto o visitante continuou na terceira posição, com cinco pontos. Cris marcou para o União e Adilson fez para o América. No Rio De Janeiro, Madureira e Mogi Mirim também empataram, mas por 0 a 0. O resultado deixou ambos com oito pontos na classificação do Grupo 10. O time do interior paulista lidera por ter melhor saldo de gols e o carioca ficou com a vice-liderança. Em Abaeté, o Remo derrotou o Abaeté, por 2 a 1, no confronto paraense pelo Grupo 3. O time de Belém, com a vitória, assumiu a liderança, com 11 pontos, e garantiu a classificação à próxima fase. A equipe da casa caiu para o segundo lugar, com nove pontos . Douglas Richard fez os dois gols do Remo e Irituia anotou para o Abaeté. Outro time classificado é o Ferroviário, do Ceará. O time derrotou o Icasa por 4 a 3, em Fortaleza, e disparou na liderança do Grupo 5, com 12 pontos. O Icasa segue na vice-liderança, com 6 pontos.