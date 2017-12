Paulistas ficam distante do título O Cruzeiro não precisará nem repetir a campanha do primeiro turno para conquistar o título brasileiro. O time, que conquistou 47 pontos até agora, poderá fazer até 4 a menos na segunda etapa da competição para ser campeão. São Paulo e Santos, que também brigam pela liderança, terão de melhorar um pouco o rendimento e o Corinthians é obrigado a alcançar cerca de 80% dos pontos a serem disputados para levantar a taça. Leia mais no Estadão