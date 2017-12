Paulistas jogam na sexta pela Série B Dois clubes paulistas jogam em casa nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Marília recebe a Anapolina, enquanto a Portuguesa enfrenta o Ceará, no Canindé, em São Paulo. Em Caxias do Sul (RS), o Caxias enfrentará o Sport. A Portuguesa tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time paulista está há três rodadas sem vencer, ocupando a quinta colocação, com 24 pontos. No último jogo empatou com o Avaí, em 1 a 1, em Florianópolis. O Ceará, animado com a vitória sobre o Marília, por 1 a 0, tenta sair da incômoda situação que se encontra - em 19º lugar com 17 pontos. No Estádio Bento de Abreu, o Marília busca a reabilitação diante da Anapolina, que está na 15ª colocação, com 18 pontos e vem de goleada para Santo André, por 5 a 1. O time paulista é o terceiro, com 25 pontos estando de olho numa vaga na segunda fase. No Estádio Centenário, o Sport tenta sua segunda vitória consecutiva, desde a chegada do técnico Edinho Nazareth, contra o Caxias, que luta contra o rebaixamento. O time gaúcho é o vice-lanterna, com 16 pontos. O Sport está na 12ª posição, com 21 pontos .